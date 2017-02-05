Чем запомнился первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2017"

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4 февраля состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования, в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа "Сальто Назад". Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри.

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.