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Чем запомнился первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2017"
05.02.2017 21:18

Чем запомнился первый полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2017"  Фоторепортаж

4 февраля состоялся первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017 от Украины.

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования, в финал вошли певица Татьяна Решетняк, которая выступает под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа "Сальто Назад". Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри.

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

По материалам УНИАН



 

Теги материала: ФОТО, Евровидение-2017, Украина, отбор, полуфинал, финал
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