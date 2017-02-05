В подвале лондонского отеля обнаружили 40-летние записи концертов Боба Марли

MIGnews.com.ua

В подвале одного из небольших лондонских отелей нашли ленты с записями концертов Боба Марли, сделанные в 70-х годах прошлого века. Об этом передает Тһе Guardian .

Во время визита в Лондон Боб и его команда останавливались в небольшом отеле под названием Kensal Rise. Там же спустя 40 лет и были найдены 13 катушек с лентами записи.

Сначала эксперты полагали, что записи испортились от влаги, однако специалистам удалось их возобновить. К слову, на восстановление лент ушло 25 тыс. футов.

На записях оказались концерты легенды регги с его европейского тура, а именно в Лондоне и Париже в 1974-1978 годах.

Всего удалось восстановить 10 лент из 13. По словам экспертов, записи оказались очень качественными. Они отметили, что концерт записывали настоящие профессионалы.

Фото: theguardian.com

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