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В подвале лондонского отеля обнаружили 40-летние записи концертов Боба Марли
05.02.2017 20:38

В подвале лондонского отеля обнаружили 40-летние записи концертов Боба Марли

В подвале одного из небольших лондонских отелей нашли ленты с записями концертов Боба Марли, сделанные в 70-х годах прошлого века. Об этом передает Тһе Guardian.

Во время визита в Лондон Боб и его команда останавливались в небольшом отеле под названием Kensal Rise. Там же спустя 40 лет и были найдены 13 катушек с лентами записи.

Сначала эксперты полагали, что записи испортились от влаги, однако специалистам удалось их возобновить. К слову, на восстановление лент ушло 25 тыс. футов.

На записях оказались концерты легенды регги с его европейского тура, а именно в Лондоне и Париже в 1974-1978 годах.  

Всего удалось восстановить 10 лент из 13. По словам экспертов, записи оказались очень качественными. Они отметили, что концерт записывали настоящие профессионалы. 

 Фото: theguardian.com

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, легендарная рок-группа Black Sabbath дала последний в своей истории концерт. Концерт стал последним в завешивающем туре группы The End.
 

Теги материала: регги, Лондон, записи, концерт
Новости СМИ2
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