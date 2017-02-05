Легендарые Black Sabbath навсегда покинули сцену

MIGnews.com.ua

Легендарная британская хэви-метал группа Black Sabbath, во главе которой стоит Оззи Озборн, дала свой последний концерт в Бирмингеме 4 февраля. Об этом предает ВВС .

На концерте рокеры исполнили 15 песен, заканчивая выступление своим первым хитом под названием Paranoid.

"Спасибо, хорошей ночи, большое вам спасибо", - сказал Оззи Озборн на прощание.

Концерт стал завершающим в рамках прощального тура под названием The End. Он стартовал в январе 2016 года. В его программе был 81 концерт во всем мире. Музыканты посетили Австралию, Европу, Северную и Южную Америку, а завершающим стал их родной город Бирмингем.

Рок-группа "Black Sabbath" основали Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, бас-гитарист Гезер Батлоер и барабанщик Билл Уорд в 1968 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Depeche Mode сказали, что их новый альбом выйдет 17 марта. Он будет носить название "Spirit".