"Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре

NewsOne

Мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире телеканала NewsOne сыграл на гитаре. Городской голова столицы стал гостем премьерного выпуска программы "Политика чемпионов" со Славой Вардой.

На просьбу ведущего сыграть любимую мелодию на гитаре Кличко сперва отреагировал с опаской.

"Подождите, ну мы так не договаривались... Будет шуток огромное количество. У нас уже был поющий мэр", - отшутился Кличко.

Несмотря на это, мэр Киева взял в руки гитару и исполнил мотив из песни "Ваше Благородие, Госпожа Удача" (фильм "Белое солнце пустыни").

После этого Кличко подчеркнул, что для него произошедшее стало сюрпризом: "Я не готовился".

"Последний раз на гитаре я играл в армии, а это было более 20 лет назад", - добавил мэр Киева.