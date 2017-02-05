Виталий Кличко: Я называю жену Владимира "обезьянкой"

NewsOne

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что у некоторых членов его семьи есть неформальные прозвища. Об этом он сообщил в эфире программы "Политика чемпионов" на телеканале NewsOne .

Кличко подтвердил, что жена его брата Владимира Хейден Панеттьери называет его по-особенному.

"Да, Big Brother (Большой брат - ред.). Мы - два брата, а я чуть-чуть крупнее Владимира, поэтому Хейден говорит Big Brother", - отметил он.

При этом он уточнил, что сам называет Хейден "обезьянкой".

"Мы друг друга называем полюбовно...Хейден называем "обезьянкой". Внутри семьи у нас есть игра слов, но на официальных мероприятиях мы никогда так друг к другу не обращаемся", - добавил Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Алена Сподынюк, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2017", вышла в национальном костюме весом в 25 кг .

Дизайнеры разрабатывали костюм в течение четырех месяцев.