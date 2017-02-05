Жители Закарпатья сняли впечатляющие видео ледохода на реках области

Жители Закарпатской области публикуют в сети видео, на которых лед движется по течению рек, котрое повлекло за собой резкое потепление. Об этом передает 24 канал.
Местные жители называют ледоход "турлаш".
На видео показано, как огромная волна воды и льда котится по руслу реки Брустурянка, которая протекает около села Лопухово.
Также в YouTube появились видео мощного ледохода на реке Тиса около села Костыливка и на реке Уж около Ужгорода.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве 30 рыбаков сняли с дрейфующей льдины на Днепре. Льдина с рыбаками находилась в 40-50 метрах от берега.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Дунае корабль с экипажем примерз ко льду. Продукты ледовым пленникам доставляли на вертолете.