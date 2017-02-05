Жители Закарпатья сняли впечатляющие видео ледохода на реках области

MIGnews.com.ua

Жители Закарпатской области публикуют в сети видео, на которых лед движется по течению рек, котрое повлекло за собой резкое потепление. Об этом передает 24 канал .

Местные жители называют ледоход "турлаш".

На видео показано, как огромная волна воды и льда котится по руслу реки Брустурянка, которая протекает около села Лопухово.

Также в YouTube появились видео мощного ледохода на реке Тиса около села Костыливка и на реке Уж около Ужгорода.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве 30 рыбаков сняли с дрейфующей льдины на Днепре. Льдина с рыбаками находилась в 40-50 метрах от берега.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Дунае корабль с экипажем примерз ко льду. Продукты ледовым пленникам доставляли на вертолете.