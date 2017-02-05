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Самолет Qatar Airways вылетел в первый самый длинный беспрерывный рейс в мире
05.02.2017 18:30

Самолет Qatar Airways вылетел в первый самый длинный беспрерывный рейс в мире

Авиакомпания Qatar Airways запустила прямой рейс из столицы Катара Дохи до Новой Зеландии. Самолет по этому маршруту QR920 вылетел утром в воскресенье, 5 февраля, а в Окланд авиалайнер приземлится в понедельник, в 07:30 утра по местному времени. Об этом передает ВВС.

Таким образом, длительность полета составляет 16 часов и 20 минут, за которые самолет пересечет 10 часовых поясов, 5 стран и всего преодолеет 14 535 км.

Обратно же самолет вернутся за 17 часов и 30 минут.

Этот рейс - самый длинный беспрерывный коммерческий рейс в мире. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Борисполь" поздравили своего 100-миллионного пассажира. Для юбилейного пассажира устроили настоящее праздничное шоу. 

Теги материала: авиакомпания, самолет, рейс, Катар, Новая Зеландия, полет
Новости СМИ2
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