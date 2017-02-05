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В начале недели Киев засыпят сильные снегопады
05.02.2017 18:07

В начале недели Киев засыпят сильные снегопады

Жителей Киева и Киевской области предупреждают о сильных снегопадах в понедельник, 6 февраля. Предупреждение передает "Киевская служба спасения" в Facebook.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что ночью может выпасть 1,5-2 см снега, а днем - 2-3 см. При этом температура будет составлять от -7 до -9 ночью и около -5…-7 днем.

Водителей автомобилей предостерегли от поездок на личном транспорте, а также придерживаться правил парковки, чтобы не мешать снегоуборочным машинам расчищать дороги.

Пешеходам порекомендовали передвигаться по тротуарам с особой осторожностью, переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Аравийском полуострове прошел снегопад. Этот полуостров является самым жарким местом на Земле. 

Теги материала: синоптики, столица, снег, погода, снегопад
Новости СМИ2
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