В начале недели Киев засыпят сильные снегопады

MIGnews.com.ua

Жителей Киева и Киевской области предупреждают о сильных снегопадах в понедельник, 6 февраля. Предупреждение передает "Киевская служба спасения" в Facebook.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что ночью может выпасть 1,5-2 см снега, а днем - 2-3 см. При этом температура будет составлять от -7 до -9 ночью и около -5…-7 днем.

Водителей автомобилей предостерегли от поездок на личном транспорте, а также придерживаться правил парковки, чтобы не мешать снегоуборочным машинам расчищать дороги.

Пешеходам порекомендовали передвигаться по тротуарам с особой осторожностью, переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Аравийском полуострове прошел снегопад. Этот полуостров является самым жарким местом на Земле.