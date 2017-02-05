Стали известны имена первых финалистов Нацотбора на "Евровидение-2017"

MIGnews.com.ua

По итогам первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2017", который состоялся 4 февраля, среди 24 конкурсантов в финал вышли TAYANNA и "Сальто Назад". Об этом сообщает Зеркало недели .

За право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году в первом полуфинале боролись С.К.А.Й, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, "Сальто Назад", MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

TAYANNA и группа "Сальто Назад" набрали 15 и 14 баллов соответственно во время голосования зрителей и жюри и прошли, таким образом, в финал Национального отбора.

Члены жюри отдали 7 баллов TAYANNA и максимальные 8 баллов группе "Сальто Назад". При этом, по итогам зрительского голосования, максимальную оценку получила TAYANNA, семь баллов заработал Арсен Мирзоян.

И зрители, и члены жюри оценили выступление исполнительницы Laliko в минимальный один балл.

Второй и третий полуфиналы отбора на "Евровидение" пройдут 11 и 18 февраля. Сам финал конкурса состоится 25 февраля, на котором и определится представитель Украины на "Евровидении-2017".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина определилась с логотипом и слоганом "Евровидения-2017". Фразой "Евровидения" стала Celebrate Diversity, которая переводится "Насладись разнообразием". Лого подчеркивает уникальность каждого участника "Евровидения".