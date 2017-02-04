Суд освободил из-под стражи беркутовца, которого подозревают в трех убийствах

MIGnews.com.ua

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи бывшего сотрудника харьковского "Беркута" Виталия Гончаренко. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Громадське.ua.

По его словам, подозреваемому изменена мера пресечения на домашний арест. Этого решения представитель ГПУ объяснить не смог.

"Суд у нас имеет привычку объявлять резолютивную часть, а потом сидеть и думать, почему его уволили. А почему предыдущих двух уволили? Они считают, что он не должен быть под стражей, достаточно домашнего ареста. И все", - сказал Горбатюк.

По его словам, ни риск побега, ни подозрение в трех убийствах и нападении на журналистов не убедил суд оставить беркутовца под арестом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в связи с участием в боксерском турнире памяти погибших на Майдане беркутовцев в Запорожской области был уволен заместитель главы управления Национальной полиции Андрей Долинный.