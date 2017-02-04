ГСЧС предупреждает о наводнениях во Львовской области

MIGnews.com.ua

Во Львовской области на речке Опир образовались пробки льда, которые грозят региону наводнениями. Об этом сообщает Укринформ .

По данным источника, в Сколевском районе обнаружили три ледниковые пробки: первый в селе Опорец длинной в 700 м, второй - в селах Тернавка и Славское длинной в 200, а третий - селе Тухля длинной 2 км.

Стоит отметить, что в результате непроходимости воды под ледниковыми пробками подтоплены девять приусадебных участков.

Кроме этого ГСЧС предупреждают о повышении уровня воды в Днестре.ГСЧС предупреждает о наводнениях в Львовской области

На данный момент под угрозой подтоплений находятся населенные пункты Стрый, Турка, Маткiв, Завадiвка, Ясениця и Новый Кропивник.