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СБУ: Четверо госслужащих из Западной Украины окажутся за решеткой
04.02.2017 18:26

СБУ: Четверо госслужащих из Западной Украины окажутся за решеткой  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В субботу, 4 февраля, во Львовской и Волынской областях по подозрению во взяточничестве задержали четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины.

"Во Львове двоих задержали двух пограничников во время получения части неправомерной выгоды в сумме 800 долларов. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долларов и 350 евро. Следственные действия и обыски продолжаются", - отчитались в СБУ.

Кроме этого, на Волыни задержали двух таможенников. Они систематически получали взятки разрешая ввозить в Украину авто с иностранной регистрацией в режиме "временный ввоз - до одного года". За один автомобиль, которому давали "платное разрешение", злоумышленники получали 300 долларов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 и ч.2 ст.419 УК, продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генеральная прокуратура Украины задержала директора одного из департаментов НБУ и трех его сообщников во время получения взятки в размере 25 тысяч долларов.

Теги материала: взятка, Львов, Волынь, пограничники, таможенники, СБУ, задержание, ВИДЕО, ФОТО
Новости СМИ2
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