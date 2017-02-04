СБУ: Четверо госслужащих из Западной Украины окажутся за решеткой

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, во Львовской и Волынской областях по подозрению во взяточничестве задержали четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Служба безопасности Украины.

"Во Львове двоих задержали двух пограничников во время получения части неправомерной выгоды в сумме 800 долларов. Во время обыска в кабинете одного из задержанных правоохранители обнаружили 14 400 долларов и 350 евро. Следственные действия и обыски продолжаются", - отчитались в СБУ.

Кроме этого, на Волыни задержали двух таможенников. Они систематически получали взятки разрешая ввозить в Украину авто с иностранной регистрацией в режиме "временный ввоз - до одного года". За один автомобиль, которому давали "платное разрешение", злоумышленники получали 300 долларов.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 и ч.2 ст.419 УК, продолжаются следственные действия.