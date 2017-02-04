На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки

MIGnews.com.ua

Акция в поддержку украинских военных в Авдеевке и жителей города прошла 4 февраля на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом сообщила корреспондент NewsOne Екатерина Лисунова.

Акцию, которая сопровождалась хэштегами #PEACE_FOR_UKRAINE и #SAVEAVDIIVKA, посетили около 50 людей, среди которых дети.

"Людей было немного до 50-ти. Зато были дети… Замечательные, прекрасные дети", - написала Лисунова.

Журналист добавила, что те, кто не успел попасть на акцию, могут к ней присоединиться в любой момент. Для этого нужно прийти на Майдан Незалежности и повязать красную ленту как символ того, что вам не безразличны смерти украинцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, обострение в районе Авдеевки началось 29 января и не прекратилось по состоянию на 4 февраля. В результате массированных обстрелов боевиков погибли 10 украинских военных, несколько десятков получили ранения. Кроме того погибли и получили ранения несколько местных жителей. Также в результате обстрелов город остался без воды, электричества, теплоснабжения и оказался на грани гуманитарной катастрофы. В МВД показали фото разрушений в Авдеевке.