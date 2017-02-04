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Гройсман назвал скандальный логотип Евровидения сильным и креативным
04.02.2017 16:01

Гройсман назвал скандальный логотип Евровидения сильным и креативным  Видеорепортаж

Владимир Гройсман не скрыл восхищения недавно представленным логотипом "Евровидения -2017" и назвал его сильным и креативным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме этого, премьер министр Украины добавил, что Украина всегда побеждала и будет побеждать.

"У тех, кто хочет поставить Украину на колени ничего не получиться"- написал Гройсман.

Напомним, во вторник, 31 января, символические ключи от Международного песенного конкурса "Евровидение" торжественно перешли из рук президента городского совета Стокгольма  Евы-Луизы Эрландссон Слорак городскому главе Киева Виталию Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Украина выбрала слоган и эмблему для "Евровидения-2017". Слоган - Celebrate Diversity ("Насладись разнообразием"), а лого - ожерелье, каждый элемент которого имеет неповторимый узор и форму.

Теги материала: Владимир Гройсман, логотип, Евровидение-2017, видео
Новости СМИ2
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