Гройсман назвал скандальный логотип Евровидения сильным и креативным

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Владимир Гройсман не скрыл восхищения недавно представленным логотипом "Евровидения -2017" и назвал его сильным и креативным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме этого, премьер министр Украины добавил, что Украина всегда побеждала и будет побеждать.

"У тех, кто хочет поставить Украину на колени ничего не получиться"- написал Гройсман.

Напомним, во вторник, 31 января, символические ключи от Международного песенного конкурса "Евровидение" торжественно перешли из рук президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак городскому главе Киева Виталию Кличко.