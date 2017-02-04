Из-за непогоды в пяти областях Украины ограничили движение транспорта

MIGnews.com.ua

В нескольких областях Украины ввели временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на некоторых трассах. Такое решение было принято в связи с резким ухудшением погодных условий, таких как дождь при минусовой температуре воздуха и гололед. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на Укравтодор.

В Киевской и Хмельницкой областях ввели ограничение движения автобусов и тяжеловесного транспорта на трассах общего пользования местного значения, в Житомирской и Винницкой областях такое ограничение коснулось только автобусов. В Черкасской области сняли ограничение движения.

Помимо этого, сообщается, что в Закарпатской области в связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя случился перелив воды высотой приблизительно 20 сантиметров через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в селе Пасека Свалявского района. Представители органов местной власти совершают меры по устройству заграждений в виде мешков с песком на этой трассе, опасаясь дальнейшего подтопления частных домов. Движение по дороге Свалява - Мукачево перекрыли для транспортных средств, объезд можно осуществить по параллельной трассе М-06.

Однако движение транспорта по трассе Н-09 Мукачево - Рахив - Богородчаны - Ивано-Франковск- Рогатин - Бибрка - Львов возобновили, там уровень воды в районе села Гребля снизился, перелива через дорогу нет.