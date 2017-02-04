Бывшего мэра Славянска оставили под стражей до 2 апреля

MIGnews.com.ua

Бывшему городскому главе Славянска Нели Штепе Червонозаводским районным судом Харькова был продлен арест до 2 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Таким образом, мера пресечения в виде содержания под стражей Штепе продлена еще на два месяца.

Известно, что бывший городской глава Славянска обвиняется в создании террористической организации и покушении на территориальную целостность Украины. Штепу арестовали 13 июля 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ходе очередного заседания Червонозаводской районный суд Харькова продлил бывшему мэру Славянска Нели Штепе меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога до 11 ноября.