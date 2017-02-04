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Бывшего мэра Славянска оставили под стражей до 2 апреля
04.02.2017 10:50

Бывшего мэра Славянска оставили под стражей до 2 апреля

Бывшему городскому главе Славянска Нели Штепе Червонозаводским районным судом Харькова был продлен арест до 2 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Таким образом, мера пресечения в виде содержания под стражей Штепе продлена еще на два месяца.

Известно, что бывший городской глава Славянска обвиняется в создании террористической организации и покушении на территориальную целостность Украины. Штепу арестовали 13 июля 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ходе очередного заседания Червонозаводской районный суд Харькова продлил бывшему мэру Славянска Нели Штепе меру пресечения в виде ареста без возможности внесения залога до 11 ноября.

Также напомним, что Червонозаводский районный суд Харькова решил продлить арест Нели Штепе на два месяца.

Теги материала: Харьков, Славянск, мэр, арест, суд
Новости СМИ2
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