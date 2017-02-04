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В субботу температура в отдельных регионах Украины поднимется до +10
04.02.2017 10:27

В субботу температура в отдельных регионах Украины поднимется до +10

В субботу, 4 февраля, синоптики пообещали в Украине снег, местами дожди, температура в дневное время от -1 до +10 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в восточных областях страны пройдет снег, днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, ночью она снизится до -5 градусов. На западе ожидается снег, в Закарпатской области дождь, температура днем от -1 до +6 градусов, ночью до -2 градусов.

В северной части Украины также будет снег, температура днем от -3 до +1 градусов, ночью до -1 градуса. В южных областях дожди, температура днем от +4 до +10 градусов, ночью до -1 градуса.

Помимо этого, синоптики сообщили, что в Киеве также пройдет снег, температура в ночное и дневное время составит от -1 до -3 градусов.

Теги материала: Украина, погода, температура, снег, Гидрометцентр
Новости СМИ2
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