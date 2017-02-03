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Бойцы ВСУ дали ответ на SMS от спецслужб РФ. ВИДЕО.
03.02.2017 22:00

Бойцы ВСУ дали ответ на SMS от спецслужб РФ. ВИДЕО.  Видеорепортаж

В пятницу, 3 февраля, военнослужащие Вооруженных сил Украины отреагировали на SMS-рассылку, которую на мобильные телефоны украинских военнослужащих отправляли спецслужбы Российской Федерации. Свой ответ в качестве видеообращения они опубликовали в социальной сети Facebook.

"Недавно нам пришли сообщения, что наши семьи ждут нас домой. Да, это так. Приятно, что вы о нас не забываете. Такими СМС-ками вы поднимаете нам боевой дух… И наконец-то вы изучили украинский язык. Это, как патриотов, нас не может не радовать", - рассказывает боец в новом сюжете Военного телевидения Украины.

Ранее говорилось, что на мобильные телефоны, которые находятся на территории проведения антитеррористической операции, приходят текстовые сообщения с угрозами.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обострение ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не было спонтанным.

Теги материала: АТО, Авдеевка, угрозы, спецслужбы, Россия
Новости СМИ2
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