Бойцы ВСУ дали ответ на SMS от спецслужб РФ. ВИДЕО.

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, военнослужащие Вооруженных сил Украины отреагировали на SMS-рассылку, которую на мобильные телефоны украинских военнослужащих отправляли спецслужбы Российской Федерации. Свой ответ в качестве видеообращения они опубликовали в социальной сети Facebook.

"Недавно нам пришли сообщения, что наши семьи ждут нас домой. Да, это так. Приятно, что вы о нас не забываете. Такими СМС-ками вы поднимаете нам боевой дух… И наконец-то вы изучили украинский язык. Это, как патриотов, нас не может не радовать", - рассказывает боец в новом сюжете Военного телевидения Украины.

Ранее говорилось, что на мобильные телефоны, которые находятся на территории проведения антитеррористической операции, приходят текстовые сообщения с угрозами.