Бывшему прокурору Крыма Поклонской вручили ватник: опубликовано видео

Депутату Государственной думы Наталье Поклонской подарили ватник. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter и опубликовала ролик, на котором запечатлено, как ей вручают подарок в студии государственного телеканала Российской Федерации RT, в пятницу, 3 февраля.
"Впечатления от долгой московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от RT. Спасибо", - прокомментировала Поклонская вручение подарка.
Впечатления от длинной московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от @RT_russian. Спасибо :) pic.twitter.com/UFoUV5WFby— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 3 февраля 2017 г.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "депутат" Российской Федерации Наталья Поклонская во время эфира радио "Вести ФМ" заявила, что фраза "Служить бы рад, прислуживаться тошно" Александра Чацкого - героя комедии "Горе от ума" - Александра Грибоедова была произнесена полководцем Александром Суворовым. После того, как на это обратила внимание писательница Марина Юденич, пользователи социальных сетей начали обсуждать инцидент.