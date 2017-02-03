Бывшему прокурору Крыма Поклонской вручили ватник: опубликовано видео

MIGnews.com.ua

Депутату Государственной думы Наталье Поклонской подарили ватник. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter и опубликовала ролик, на котором запечатлено, как ей вручают подарок в студии государственного телеканала Российской Федерации RT, в пятницу, 3 февраля.

"Впечатления от долгой московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от RT. Спасибо", - прокомментировала Поклонская вручение подарка.

Впечатления от длинной московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от @RT_russian. Спасибо :) pic.twitter.com/UFoUV5WFby — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 3 февраля 2017 г.