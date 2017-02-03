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Бывшему прокурору Крыма Поклонской вручили ватник: опубликовано видео
03.02.2017 21:16

Бывшему прокурору Крыма Поклонской вручили ватник: опубликовано видео  Видеорепортаж

Депутату Государственной думы Наталье Поклонской подарили ватник. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter и опубликовала ролик, на котором запечатлено, как ей вручают подарок в студии государственного телеканала Российской Федерации RT, в пятницу, 3 февраля.

"Впечатления от долгой московской зимы теперь будет скрашивать новый ватничек от RT. Спасибо", - прокомментировала Поклонская вручение подарка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "депутат" Российской Федерации Наталья Поклонская во время эфира радио "Вести ФМ" заявила, что фраза "Служить бы рад, прислуживаться тошно" Александра Чацкого - героя комедии "Горе от ума"  - Александра Грибоедова была произнесена полководцем Александром Суворовым. После того, как на это обратила внимание писательница Марина Юденич, пользователи социальных сетей начали обсуждать инцидент.

Теги материала: Поклонская, одежда, подарок, телеканал, видео
Новости СМИ2
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