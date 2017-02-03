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Порошенко одобрил введение электронного билета
03.02.2017 19:25

Порошенко одобрил введение электронного билета

В пятницу, 3 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает внедрение электронного билета. Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №4121 на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что в пояснительной записке, законопроект предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на электронные.

В частности, законопроект позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами.

Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, как ожидается, позволит оценить реальный оборот средств, обоснованность тарифов на перевозки и возможности для обновления автопарка. Система также обеспечит удобную оплату проезда и контроль, уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник,17 января, депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте". За соответствующее решение голоса отдали 265 нардепов.

Системное новшество обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также сократит время задержек общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять разнообразные гибкие тарифные системы.

Вместо электронного билета для проезда в коммунальном наземном транспорте Киева льготники смогут пользоваться карточкой киевлянина. 

Теги материала: электронный билет, Петр Порошенко, Украина, закон, подписал, законопроект, пассажиры, общественный транспорт, водители, расчет, карточки, новшество
Новости СМИ2
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