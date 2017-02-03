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Мэр Луцка скончался в реанимации
03.02.2017 16:48

Мэр Луцка скончался в реанимации

В ночь на пятницу, 3 февраля, в местной больнице Луцка на 59 году жизни скончался мэр города Николай Романюк. Об этом сообщил портал "Волынские новости", со ссылкой на близких градоначальника. 

Стоит отметить, что в прошлом году местные СМИ писали, что Романюк может подать в отставку по состоянию здоровья. Но в ноябре 2016 года он заявил прессе - "не дождетесь".

- Уже даже говорили, что я в Чехии пересадку органов делал, а кто-то уже и похоронил меня. Но я скажу так: не дождетесь, - процитировал Романюка портал volyn24.

Краткая биография Романюка

С 1983 до начала 1990-х годов Романюк работал в комсомольских организациях, затем в волынском облисполкоме и облгосадминистрации. Имел два высших образования по специальностям "инженер-технолог" (Львовский лесотехнический институт, 1982) и "экономист" (Луцкий индустриальный институт, 1995).

С 1993 года по 2007 год руководил главным региональным управлением ПриватБанка. С 10 декабря 2007 года  назначен главой Волынской облгосадминистрации. 31 октября 2010 года избран городским головой Луцка. Переизбран в 2015 году, баллотируясь от Блока Петра Порошенко, набрал во втором туре 55,69 % голосов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, луцкий городской председатель Николай Романюк в текущее время находится в местной городской больнице. 

Отмечается, что вечером в среду, 1 февраля, здоровье мэра резко ухудшилось. Согласно достоверной информации, ночью за ним приехала скорая помощь. 

Сообщается, что сейчас Романюк находится в отделении реанимации в состоянии комы. Данную информацию подтверждают и врачи медицинского учреждения. 

Теги материала: мэр, Луцк, кончина, смерть, реанимация, больница, Романюк
Новости СМИ2
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