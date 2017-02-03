Институт национальной памяти опубликовал даты новых государственных праздников

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович на своей странице в Facebook опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.
Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:
- Шевченковский день - 9 марта;
- День памяти и примирения - 8 мая;
- День Конституции Украины - 28 июня;
- День Независимости Украины - 24 августа;
- День семьи - вторая пятница сентября;
- День защитника Украины - 14 октября.
Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника:
- Новый год - 1 января;
- Рождество Христово - 7 января;
- Пасха - один день.
Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - УНИАН.).
"Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ближайшее время в Украине будет выставлен на общественное обсуждение законопроект "О государственных праздниках в Украине".