Институт национальной памяти опубликовал даты новых государственных праздников

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Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович на своей странице в Facebook опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.

Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:

Шевченковский день - 9 марта;

День памяти и примирения - 8 мая;

День Конституции Украины - 28 июня;

День Независимости Украины - 24 августа;

День семьи - вторая пятница сентября;

День защитника Украины - 14 октября.

Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника:

Новый год - 1 января;

Рождество Христово - 7 января;

Пасха - один день.

Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - УНИАН.).

"Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая", - говорится в сообщении.