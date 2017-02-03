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Институт национальной памяти опубликовал даты новых государственных праздников
03.02.2017 14:46

Институт национальной памяти опубликовал даты новых государственных праздников  Фоторепортаж

Глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович на своей странице в Facebook опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней.

Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями:

  • Шевченковский день - 9 марта;
  • День памяти и примирения - 8 мая;
  • День Конституции Украины - 28 июня;
  • День Независимости Украины - 24 августа;
  • День семьи - вторая пятница сентября;
  • День защитника Украины - 14 октября.

Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника:

  • Новый год - 1 января;
  • Рождество Христово - 7 января;
  • Пасха - один день. 

Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - УНИАН.).

"Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ближайшее время в Украине будет выставлен на общественное обсуждение законопроект "О государственных праздниках в Украине". 

Теги материала: Украина, законопроект, праздники, календарь
Новости СМИ2
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