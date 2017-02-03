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Создатели логотипа "Евровидение-2017" опубликовали впечатляющий видеоролик
03.02.2017 13:21

Создатели логотипа "Евровидение-2017" опубликовали впечатляющий видеоролик  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Разработчики логотипа "Евровидения-2017" компании Banda і Republique выпустили промо-ролик, в котором показана детальная демонстрация логотипа.

Eurovision brand video from banda on Vimeo.

 

В видеоролике показано, как будут выглядеть билборды и ситилайты с логотипом на улицах столицы, а также промопродукция конкурса и билеты на шоу и анимация в номерах исполнителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, посетить концерты международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве смогут 10 тысяч 752 человек. Согласно схеме предварительной рассадки, в концертном зале Международного выставочного центра обустроят шесть сидячих секторов, фан-зону и VIP-зону.

Ранее сообщалось, что цена  логотипа международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, составляет 115 тысяч гривен. Сам логотип стоит 80 тысяч гривен, руководство по его использованию - 15 тысяч гривен, а дополнительные элементы - 20 тысяч гривен.

Теги материала: Евровидение-2017, Киев, Видео, логотип
Новости СМИ2
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