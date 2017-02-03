Создатели логотипа "Евровидение-2017" опубликовали впечатляющий видеоролик

MIGnews.com.ua

Разработчики логотипа "Евровидения-2017" компании Banda і Republique выпустили промо-ролик, в котором показана детальная демонстрация логотипа.

Eurovision brand video from banda on Vimeo.

В видеоролике показано, как будут выглядеть билборды и ситилайты с логотипом на улицах столицы, а также промопродукция конкурса и билеты на шоу и анимация в номерах исполнителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа, посетить концерты международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве смогут 10 тысяч 752 человек. Согласно схеме предварительной рассадки, в концертном зале Международного выставочного центра обустроят шесть сидячих секторов, фан-зону и VIP-зону.