Сезон премьер на NewsOne: новое спортивное шоу "Политика Чемпионов" со Славой Вардой

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Премьера на NewsOne! "Политика Чемпионов. Варда Спорт".

5 февраля, уже в это воскресение, в 18:00 на телеканале NewsOne премьера новой информационно–аналитической программы – "Политика Чемпионов. Варда cпорт".

Ведущим нового проекта станет мастер спорта по легкой атлетике Слава Варда.

"Политика Чемпионов" - это не только телепроект. Политика чемпионов – это линия поведения победителей.

"Улыбка сквозь слезы. Годы через доли секунды. Победа через падение. Победа через призму, на первый взгляд, недосягаемой вершины" - Слава Варда.

Каждое воскресенье в прямом эфире вы увидите знаменитых и любимых спортсменов, узнаете об их судьбах и о том, какой сложный путь проходит каждый из них, прежде чем оказаться на собственной вершине.

Гостем премьерного выпуска станет легендарный украинский спортсмен, чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Не пропустите! "Политика Чемпионов. Варда Спорт" в прямом эфире с 5 февраля и каждое воскресенье, в 18:00.

Над видео работали: режиссер Костя Хитрый, камера Леонид Опара, визуальные эффекты Михаил Чолий, звукорежиссер Александр Лебедь, стилист Ольга Василенко, макияж Алиса Фан. В видео используются материалы VideoHive.