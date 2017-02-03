НБУ: Более 600 тысяч украинцев уволят из-за повышения минимальной зарплаты

MIGnews.com.ua

По подсчетам Национального банка, в результате повышения минимальной заработной платы в 2017 году до 3 200 гривен официально будут уволены порядка 630 тыс. человек, сообщается в обнародованном инфляционном отчете Нацбанка за январь.

НБУ утверждает, что рост минимальной зарплаты приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее.

"Общая численность работников формального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5.4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - сообщается в заявлении Нацбанка.

Таким образом, снижение официальной занятости в большей степени произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей, поскольку в два раза увеличится налоговое давление на предприятия на едином налоге.

Частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости.

Согласно мнению Нацбанка, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда людей, которые начнут поиски работы, и, как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом же, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 п. п. по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы.