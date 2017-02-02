"Укрзализныця" заменит все постельное белье новым в 2017 году

MIGnews.com.ua

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в 2017 году намерено полностью заменить подушки, одеяла, матрасы и другой инвентарь на более удобный. Компания планирует изменить старые стандарты, введя новые, учитывая современные технологии и материалы. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Директор по пассажирским перевозкам и сервису Игорь Романков рассказал, что пришло время отказаться от использования в поездах перьевых подушек и иного устаревшего инвентаря. В Министерстве инфраструктуры Украины уже рассматривают проект соответствующего приказа. Он выразил надежду на то, что до марта согласование будет получено.

В нынешнем году "Укрзализныця" запланировала крупное обновления инвентаря для пассажирских вагонов. Так, планируется закупить по меньшей мере 581 тысяч новых комплектов постельного белья, среди них практически 28 тысяч зимних одеял, 18 тысяч летних и как минимум 19 тысяч матрасов. Из указанного числа в 2017 году уже было получено 92 тысячи новых комплектов постельного белья и 1,1 тысяч матрасов.

Кроме того, в компании сообщили, что чистота белья обеспечивается девятью стирально-гладильными комплексами, они расположены в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре. В течение суток через них проходит 130 тонн, что равняется 100 тысячам комплектов белья.