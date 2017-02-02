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Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
02.02.2017 19:47

Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж

Посетить концерты международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве смогут 10 тысяч 752 человек. Об этом сообщает NewsOne.

Согласно схеме предварительной рассадки, в концертном зале Международного выставочного центра обустроят шесть сидячих секторов, фан-зону и VIP-зону.

В фан-зону смогут попасть три тысячи 300 человек, в секторы A и F по 1468 человек, в секторы В и Е - по 1305 человек, а в угловые секторы C и D - по 673 человек. Билеты в VIP-зону достанутся 560 зрителям.

Также сообщается, что продажа билетов начнется на следующей неделе, всего будет девять концертов, среди них генеральные репетиции, полуфиналы и финал. Все концерты пройдут с 8 по 13 мая.

В настоящее время нет информации о том, сколько попросят за билеты, но с девяти концертов организаторы намерены получить 44 миллиона 138 тысяч гривен.

После проведения тендера выяснилось, что реализовать билеты будет частное предприятие "V-Ticket". Компания подала самое невыгодное экономическое предложение - 2 миллиона 537 тысяч 926 гривен, комиссия составит практически 6% от общей выручки. Члены тендерной комиссии приняли решение отклонить три другие заявки, заявив, что не получили необходимые документы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за логотип Евровидения-2017 заплатили 115 тысяч гривен.

Теги материала: Украина, Киев, Евровидение-2017, концерты, зал
Новости СМИ2
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