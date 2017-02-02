ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
"Укрзализныця" разработала мобильное приложение для покупки билетов
02.02.2017 18:23

"Укрзализныця" разработала мобильное приложение для покупки билетов

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" создало мобильное приложение на Аndroid, которое позволяет покупать билеты онлайн. Мобильное приложение можно скачать в Google Play. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава правления Войцех Балчун рассказал, что "Укрзализныця" намерена внести комплексные изменения в устаревшие стандарты обслуживания пассажиров для того, чтобы те почувствовали, что компания работает для клиентов. Он добавил, что в "Укрзализныце" продолжают приобретать новые пассажирские вагоны, изменять дизайн, делать постельное белье более современным и стремиться предоставлять услуги нового качества. Это позволит пассажирам чувствовать себя комфортно и получать приятные впечатления во время путешествий.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время приобретать билеты онлайн смогут и владельцы мобильных устройств, которые работают на операционной системе iOS. Благодаря нововведениям клиенты смогут покупать билеты быстро и с комфортом, используя свои гаджеты.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Войцех Балчун рассказал о запуске пассажирских поездов в Польшу, Австрию и Болгарию.

Теги материала: Укрзализныця, приложение, билеты, поезд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

"Укрзализныця" заменит все постельное белье новым в 2017 году
Важное
"Укрзализныця" заменит все постельное белье новым в 2017 году  Фоторепортаж
"Укрзализныця" запустит пассажирские поезда в Австрию, Болгарию и Польшу
Важное
"Укрзализныця" запустит пассажирские поезда в Австрию, Болгарию и Польшу
"Укрзализныця" намерена установить терминалы для продажи билетов на вокзалах
Важное
"Укрзализныця" намерена установить терминалы для продажи билетов на вокзалах
"Укрзализныця" разрабатывает новые маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию
Важное
"Укрзализныця" разрабатывает новые маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию
С Киева в Ивано-Франковск будет курсировать новый поезд с вагонами-трасформерами
Важное
С Киева в Ивано-Франковск будет курсировать новый поезд с вагонами-трасформерами  Фоторепортаж
"Укрзализныця" может запустить еще один скоростной поезд в Польшу
Важное
"Укрзализныця" может запустить еще один скоростной поезд в Польшу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек
Эксклюзив  Концертный зал Евровидения-2017 смогут посетить почти 11 тыс. человек  Фоторепортаж
02.02.2017
Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017
"А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
Эксклюзив  "А мы что? А мы ничего": соцсети о безвизе ЕС с Грузией
02.02.2017
"Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
Эксклюзив  "Знатно попилили бабло": соцсети о цене логотипа украинского Евровидения
02.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика