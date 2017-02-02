"Укрзализныця" разработала мобильное приложение для покупки билетов

MIGnews.com.ua

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" создало мобильное приложение на Аndroid, которое позволяет покупать билеты онлайн. Мобильное приложение можно скачать в Google Play. Об этом сообщается на сайте компании.

Глава правления Войцех Балчун рассказал, что "Укрзализныця" намерена внести комплексные изменения в устаревшие стандарты обслуживания пассажиров для того, чтобы те почувствовали, что компания работает для клиентов. Он добавил, что в "Укрзализныце" продолжают приобретать новые пассажирские вагоны, изменять дизайн, делать постельное белье более современным и стремиться предоставлять услуги нового качества. Это позволит пассажирам чувствовать себя комфортно и получать приятные впечатления во время путешествий.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время приобретать билеты онлайн смогут и владельцы мобильных устройств, которые работают на операционной системе iOS. Благодаря нововведениям клиенты смогут покупать билеты быстро и с комфортом, используя свои гаджеты.