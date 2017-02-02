Названы претенденты на премию имени Шевченко

MIGnews.com.ua

В ходе заседания комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко были выбраны произведения, претендующие на получение премии. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Хотя, начиная с 2017 года, премию можно получить в пяти номинациях, в этом году претендентов выбрали только в четырех.

Так, за Шевченковскую премию в номинации "Литература, публицистика, журналистика" будут бороться Иван Малкович (книга стихов "Подорожник с новыми стихами"), Виталий Портников (публицистический цикл в двух книгах: "Богородица в синагоге" и "Тюрьма для ангелов"), Василий Портяк (книга "Охранители девы"), Андрей Содомора (книга "Поэзия. Проза"), Андрей Цаплиенко (книга рассказов "Книга перемен", серия телесюжетов с линии фронта) и Иван Яцканин (книги "Мгновение молнии" и "Пора узеньких улиц").

В номинацию "Музыкальное искусство" попали Галина Батьковская, Леся Репецкая (музыкальная программа "Сестры Тельнюк: наш Шевченко"), Тарас Компаниченко (произведения историко-культурного наследия Руси-Украины и радиоцикл "Хорея казацкая") и Богдана Фроляк (симфония-реквием "Праведная душа...", хоровая кантата "Цвет", музыкальное произведение "Приснится сон мне").

На премию в номинации "Визуальные искусства" претендуют Александр Дубовик (арт-проект "Архив предостережений") и Николай Малышко (художественный проект "Линия").

В последней номинации "Кино" оказались Степан Коваль (анимационный сериал "Моя країна - Україна"), Виктория Трофименко, Ярослав Пилунский, Владлен Одуденко, Олег Мосийчук и Виктор Демерташ (фильм "Братья. Последняя исповедь").