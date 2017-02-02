В пятницу почти во всей Украине ожидается снег

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, на западе, севере и в центре Украины синоптики пообещали снег и дождь, налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатах и Закарпатье ночью ожидаются сильные осадки, днем местами на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. В остальных областях страны существенных осадков не будет, только на востоке в дневное время местами небольшой снег.

По всей территории Украины ветер юго-восточный, в западных областях - юго-западный, от семи до 12 метров в секунду. В восточных областях температура ночью составит 9-14 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. В остальных областях ночью 3-9 градусов мороза, в западных приблизительно 0 градусов, днем от трех градусов мороза до двух градусов тепла.

В Киеве в ночное время пройдет снег, днем мокрый снег, переходящий в дождь, также ожидается гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, от семи до 12 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.