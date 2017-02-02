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Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017
02.02.2017 19:03

Эксклюзив  Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017

Цена логотипа международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, составляет 115 тысяч гривен. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на договор по закупке услуг по креативной разработке и воплощению дизайна конкурса.

Сам логотип стоит 80 тысяч гривен, руководство по его использованию - 15 тысяч гривен, а дополнительные элементы - 20 тысяч гривен.

В тендерном документе присутствует ряд услуг, среди которых создание идеи (темы) Евровидения, ее стоимость равняется 40 тысячам гривен, разработка сувенирного, корпоративного и брендингового использования символики конкурса.

В целом указанные услуги стоят 420 тысяч гривен - стоимость услуг агентства 350 тысяч гривен, ПДВ 70 тысяч гривен.

Спустя некоторое время договор подвергся изменениям, согласно которым объемы закупки были уменьшены. Так, по информации, представленной в "дополнительном соглашении №1", НТКУ заказала у частного предприятия "Гурт РЕ Дизайн" только услуги по созданию идеи конкурса. Согласно документу, оплатили только эту услугу, она стоит 40 тысяч гривен и восемь тысяч гривен ПДВ.

Помимо этого, сообщается, что все остальные пункты договора и дополнения не изменяли, но на сайте Prozorro нет данных, подтверждающих оплату этих услуг.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пользователи социальных сетей активно обсуждают стоимость логотипа для международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который будет проходить в Киеве. За разработку логотипа заплатили 420 тысяч гривен.

Теги материала: Украина, Евровидение-2017, логотип, дизайн, стоимость
Новости СМИ2
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