Стала известна реальная цена логотипа Евровидения-2017

MIGnews.com.ua

Цена логотипа международного песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, составляет 115 тысяч гривен. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на договор по закупке услуг по креативной разработке и воплощению дизайна конкурса.

Сам логотип стоит 80 тысяч гривен, руководство по его использованию - 15 тысяч гривен, а дополнительные элементы - 20 тысяч гривен.

В тендерном документе присутствует ряд услуг, среди которых создание идеи (темы) Евровидения, ее стоимость равняется 40 тысячам гривен, разработка сувенирного, корпоративного и брендингового использования символики конкурса.

В целом указанные услуги стоят 420 тысяч гривен - стоимость услуг агентства 350 тысяч гривен, ПДВ 70 тысяч гривен.

Спустя некоторое время договор подвергся изменениям, согласно которым объемы закупки были уменьшены. Так, по информации, представленной в "дополнительном соглашении №1", НТКУ заказала у частного предприятия "Гурт РЕ Дизайн" только услуги по созданию идеи конкурса. Согласно документу, оплатили только эту услугу, она стоит 40 тысяч гривен и восемь тысяч гривен ПДВ.

Помимо этого, сообщается, что все остальные пункты договора и дополнения не изменяли, но на сайте Prozorro нет данных, подтверждающих оплату этих услуг.