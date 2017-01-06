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За сохранение могилы Олеся сыну похороненного чеха обещали компенсацию
Фото: Радіо Свобода
06.01.2017 12:59

За сохранение могилы Олеся сыну похороненного чеха обещали компенсацию

Посольство Украины в Чехии обещало сыну Владимира Михайлишина, который решил похоронить отца на могиле выдающегося поэта Александра Олеся, денежную компенсацию расходов, связанных с изменением места захоронения, однако он отказался говорить.

Такое заявление сделал временно поверенный посольства Украины в Чехии Зиновий Гошовский, сообщает Радіо Свобода

Он утверждает, что 2 января лично звонил семье Михайлишина с семи до одиннадцати вечера.

"Роман отказался говорить. Я говорил с внуком Марком, пытался объяснить, что Александр Олесь - выдающаяся фигура, очень важная для украинского народа, их действия могут вызвать международный скандал", - рассказал Гошовский.

При этом он подчеркнул, что обещал вместе с представителями украинской общины собрать средства для того, чтобы изменить место захоронения.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее  семья Михайлишина заявила, что они не знали, что могила на кладбище в Праге принадлежала украинскому поэту Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе и что там находятся их останки. 

Прах Александра Олеся и его жены принудительно эксгумировали 3 января. Останки перенесли в депозитарий кладбища. Канадские родственники писателя дали согласие на перезахоронение его останков в Украине. 

Теги материала: могила, писатель, деньги, посольство, Чехия
Новости СМИ2
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