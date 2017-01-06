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Повышение минималки привело к подорожанию проезда в пригородных маршрутках Киева
06.01.2017 12:52

Повышение минималки привело к подорожанию проезда в пригородных маршрутках Киева  Фоторепортаж

Стоимость проезда в маршрутных такси, которые следуют из Киева в Васильков, повышается с 10 января. Об этом на своей странице сообщил один из пользователей Facebook, прикрепив к посту соответствующее объявление о повышении.

В сообщении перевозчика говорится о том, что стоимость проезда повышается на три гривны. Соответственно с 10 января пассажирам нужно будет платить по 30 гривен.

Объясняется повышение стоимости проезда увеличением размера минимальной заработной платы.

"В связи с увеличением минимальной заработной платы и других факторов и показателей сообщаем, что стоимость проезда по маршруту будет увеличена", - сказано в объявлении.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, перед Новым годом проезд в киевских и пригородных маршрутках подорожал в среднем на одну гривну.  

Теги материала: Киев, Васильков, маршрутка, стоимость, повышение
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