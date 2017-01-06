Бойцы АТО оригинально "поздравили" боевиков "ДНР" с Новым годом

MIGnews.com.ua

Неподалеку контрольно-пропускного пункта "Майорск", что в Донецкой области, появился оригинальный плакат, которым украинские военнослужащие "поздравляют" "ДНР" с Новым годом. Соответствующее фото выложила в своем Twitter-аккаунте пользователь Непогана Тетяна.

Баннер повесили между двумя деревьями. Он разделен на две части - украинскую и "ДНР". На части, которая подконтрольна Украине, изображен Дед Мороз на санях, одаривающий всех подарками. При этом на части боевиков изображена Баба Яга на метле, сбрасывающая на землю коробки с боеприпасами.

В комментариях пользователи пишут, что этот баннер был вывешен возле "Майорска" накануне новогодних праздников.