ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Бойцы АТО оригинально "поздравили" боевиков "ДНР" с Новым годом
06.01.2017 12:24

Бойцы АТО оригинально "поздравили" боевиков "ДНР" с Новым годом  Фоторепортаж

Неподалеку контрольно-пропускного пункта "Майорск", что в Донецкой области, появился оригинальный плакат, которым украинские военнослужащие "поздравляют" "ДНР" с Новым годом. Соответствующее фото выложила в своем Twitter-аккаунте пользователь Непогана Тетяна.

Баннер повесили между двумя деревьями. Он разделен на две части - украинскую и "ДНР". На части, которая подконтрольна Украине, изображен Дед Мороз на санях, одаривающий всех подарками. При этом на части боевиков изображена Баба Яга на метле, сбрасывающая на землю коробки с боеприпасами.

В комментариях пользователи пишут, что этот баннер был вывешен возле "Майорска" накануне новогодних праздников.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, представитель Координатора проектов ОБСЕ в Украине в школе поселка Виноградное на окраине Мариуполя (Донецкая область) публично передал инженерному подразделению ВСУ информационные баннеры о минной опасности

Теги материала: боевики, ВСУ, Новый год, поздравление, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [61] всего оценили 11
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы"
Важное
Полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы"  Фоторепортаж
Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс и назвал главные цели СММ
Важное
Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс и назвал главные цели СММ  Фоторепортаж
Нелегал попытался проникнуть в Испанию, спрятавшись под приборной панелью авто
Важное
Нелегал попытался проникнуть в Испанию, спрятавшись под приборной панелью авто  Фоторепортаж
В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза
Важное
В России в честь Нового года слепили скульптуру петуха из навоза  Фоторепортаж
Ляшко накормил бомжей на вокзале сырыми яйцами с новогоднего стола
Важное
Ляшко накормил бомжей на вокзале сырыми яйцами с новогоднего стола  Видеорепортаж
Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы
Важное
Погода на Рождество: в Украину идут сильные морозы

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году
Эксклюзив  Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году
06.01.2017
Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика