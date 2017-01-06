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Полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы"
06.01.2017 10:08

Полтавских полицейских пересадили на российские "Нивы"  Фоторепортаж

В Полтаве сотрудники полиции охраны получили в пользование автомобили российской марки "Нива", пишут Новости Полтавы.

Сотрудникам правоохранительных органов было предоставлено 10 автомобилей. Все машины закупили на средства Управления полиции охраны Полтавской области.

Торжественная передача полицейским  ключей от новых автомобилей состоялась 30 декабря возле здания Полтавской ОГА.

В руководстве полиции отметили, что новые внедорожники будут использоваться для охраны объектов нефтегазового комплекса.

Справка: Lada 4х4 - советский и российский автомобиль повышенной проходимости.  Относится к внедорожникам малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Под маркой ВАЗ-2121 "Нива" выпускалась до 2004 года.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, замглавы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что дополнительный набор в подразделения Нацполиции будет объявлен в январе нынешнего года.

Теги материала: Полтава, автомобиль, Россия, полиция, фото
Новости СМИ2
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