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Контрактники-бессрочники с 1 апреля смогут уволиться в запас
06.01.2017 10:11

Контрактники-бессрочники с 1 апреля смогут уволиться в запас  Видеорепортаж

Военнослужащие, которые проходят военную службу по различным видам контрактов в особый период, смогут выбирать между продолжением службы по новому контракту и выходом в запас. Такую возможность военные получили благодаря закону об усовершенствовании порядка прохождения военной службы, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно закону право на увольнение получат военнослужащие-контрактники, которые прослужили не менее 24 месяцев и заключили контракт до окончания особого периода или объявления решения о демобилизации, а также те, кто продолжил контракт до окончания "особого периода" и прослужил больше 18 месяцев с момента его продления.

Увольнение в запас вышеперечисленных категорий военнослужащих начнется с 1 апреля 2017 года, заявляет начальник Управления кадрового обеспечения офицерским составом - заместитель начальника Главного управления персоналом ГШ ВС Украины полковник Марк Андрусяк.

"Военные не могут планировать свою жизнь, свою военную службу. Поэтому в законе предусмотрен отказ от такого вида контрактов", - пояснил он.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее президент Петр Порошенко заявил, что военнослужащие, которые находятся на первой и второй линиях фронта в зоне АТО, получат повышение доплат.  

Теги материала: военнослужащие, контрактники, закон, увольнение
Новости СМИ2
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