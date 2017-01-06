Правительство в 2016 году потратило почти 7 млн гривен на ремонт здания Кабмина

MIGnews.com.ua

В 2016 году на ремонт Кабинета министров Украины было потрачено 6 816 800 гривен. Об этом говорится в сообщении секретариата Кабмина, пишут Украинские новости .

Распределением выделенных средств занималось Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров.

Почти 7 миллионов гривен были использованы для осуществления капитального ремонта отдельных конструкций, оборудования, внутренних инженерных сетей и элементов благоустройства дома правительства, который находится в столице по адресу улица Грушевского, 12/2.