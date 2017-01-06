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Правительство в 2016 году потратило почти 7 млн гривен на ремонт здания Кабмина
06.01.2017 09:43

Правительство в 2016 году потратило почти 7 млн гривен на ремонт здания Кабмина

В 2016 году на ремонт Кабинета министров Украины было потрачено 6 816 800 гривен. Об этом говорится в сообщении секретариата Кабмина, пишут Украинские новости.

Распределением выделенных средств занималось Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров.

Почти 7 миллионов гривен были использованы для осуществления капитального ремонта отдельных конструкций, оборудования, внутренних инженерных сетей и элементов благоустройства дома правительства, который находится в столице по адресу улица Грушевского, 12/2.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, госсекретарь Кабинета министров Украины Владимир Бондаренко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман и министры в правительстве Украины получают приблизительно одинаковую месячную зарплату - около 35 тысяч грн. Также зарплата работников секретариата Кабмина составляет  9-12 тысяч гривен в месяц. 

Теги материала: Кабмин, ремонт, правительство, деньги, здание
Новости СМИ2
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