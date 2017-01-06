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За подачу судебных исков придется платить больше
06.01.2017 09:27

За подачу судебных исков придется платить больше

В Украине с 1 января 2017 года поднялись расценки на подачу судебных исков, пишет Сегодня.

Это случилось из-за того, что с 1 января прожиточный минимум в Украине вырос до 1600 гривен, а судебные сборы рассчитываются в зависимости от его размера.

Например, в 2016 году за подачу заявления на развод супругов надо был заплатить 550 грн, теперь этот процесс стоит 640 грн. За заявление о переделе имущества супругами придется выложить от 640 до 4800 грн (1% от суммы иска, но не меньше 640 грн).

По словам адвокатов, слухи о существенном увеличении расценок на залоги были ложными.

"Что касается остальных исков, то, на мой взгляд, желающих судиться меньше не станет. В гражданских делах повышение судебного сбора еще никогда не влияло на число исков, более того - некоторые просто любят судиться", - заявил столичный адвокат Александр Плахотнюк.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 30 декабря Кабинет Министров обратился к Верховной Раде с предложением увеличить штраф за парковку автотранспорта на местах, которые предназначены для инвалидов, на 119%, то есть с 465 до 1 020 гривен. 

Теги материала: суд, судебний иск, цена
Новости СМИ2
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