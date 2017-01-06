Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

MIGnews.com.ua

Синоптики предупреждают украинцев об опасных погодных условиях по всей территории страны сегодня, 6 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Самые сложные погодные условия ожидаются в Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Днем ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Одесской, Николаевской и Кировоградской областям прогнозируют местами очень сильный снег.

В Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами пройдут сильные осадки, ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Во всех областях Украины, кроме западных, порывы ветра составят 15-20 м/с, а в Одесской и Николаевской областях - местами 25 м/с. Дороги страны покроются гололедицей.

В горах Львовской, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей остается значительный (III) уровень лавинной опасности. Также на Закарпатье есть риск, что лавины могут сойти на дороги.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Рождество выдастся для украинцев холодным и морозным. Синоптики прогнозируют морозы до -21 градуса.