ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Общество
Оформить субсидию на арендованное жилье можно только на 12 месяцев
06.01.2017 06:59

Оформить субсидию на арендованное жилье можно только на 12 месяцев

Арендаторы жилья, как и его владельцы, могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет Domik.ua

Для начисления компенсации квартиросъемщикам достаточно заполнить заявление на начисление субсидии, декларацию о доходах и расходах, а также оформить и предоставить договор аренды.

"Если арендатор не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в помещении, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, электроэнергию и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья", - говорит министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, жестких требований к такому договору нет: достаточно подписей владельца жилья и арендатора, заверять документ нотариально не обязательно.

Важно знать, что субсидия квартиросъемщикам начисляется на срок действия договора аренды, но не более 12 месяцев, начиная со дня обращения. Данная норма числится в постановлении Кабинета министров Украины №848 от 21.10.1995 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в апреле 2017 года в Украине может заработать монетизированная версия субсидий

Теги материала: жилье, аренда, субсидия
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Коболев: Правительство обещает монетизировать субсидий в апреле
Важное
Коболев: Правительство обещает монетизировать субсидий в апреле
Получить субсидию в 2017 году могут даже те, кто арендует жилье
Важное
Получить субсидию в 2017 году могут даже те, кто арендует жилье
Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья
Важное
Украинцам упростили процедуру перепланировки жилья
Рева: До конца отопительного сезона субсидии пересматривать не будут
Важное
Рева: До конца отопительного сезона субсидии пересматривать не будут
Часть украинцев потеряет право на субсидию
Важное
Часть украинцев потеряет право на субсидию
Тарифная война: как сохранить и льготы и субсидии
Важное
Тарифная война: как сохранить и льготы и субсидии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
Эксклюзив  Политолог назвал политическим пиаром заявление Ле Пен о Крыме
05.01.2017
Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции
Эксклюзив  Грищенко: Ле Пен не светит президентство во Франции  Видеорепортаж
05.01.2017
Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
Эксклюзив  Розенфельд: Бизнес уходит в тень из-за тотального контроля государства
05.01.2017
Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
Эксклюзив  Деканоидзе сообщила о планах в украинском политикуме
04.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика