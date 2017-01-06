Оформить субсидию на арендованное жилье можно только на 12 месяцев

MIGnews.com.ua

Арендаторы жилья, как и его владельцы, могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет Domik.ua.

Для начисления компенсации квартиросъемщикам достаточно заполнить заявление на начисление субсидии, декларацию о доходах и расходах, а также оформить и предоставить договор аренды.

"Если арендатор не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в помещении, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, электроэнергию и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья", - говорит министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, жестких требований к такому договору нет: достаточно подписей владельца жилья и арендатора, заверять документ нотариально не обязательно.

Важно знать, что субсидия квартиросъемщикам начисляется на срок действия договора аренды, но не более 12 месяцев, начиная со дня обращения. Данная норма числится в постановлении Кабинета министров Украины №848 от 21.10.1995 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в апреле 2017 года в Украине может заработать монетизированная версия субсидий.