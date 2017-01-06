В двух областях Украины обнаружен птичий грипп

MIGnews.com.ua

В Одесской и Черновицкой областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в с. Мирное Килийского района Одесской области в СПК "Дружба" зафиксировали гибель 1099 голов птицы (куры и гуси) из 10251 голов (4831 кур и 5420 гусей) содержавшихся в хозяйстве.

При исследовании отобранных проб патологического биоматериала установлен диагноз - птичий грипп.

Кроме того, в с. Чорторыя Кицманского района Черновицкой области обнаружили высокопатогенный птичий грипп среди лебедей.

В ходе проведения мероприятий в зонах защиты и наблюдения в селе Чорторыя в домашнем хозяйстве обнаружена гибель кур. При исследовании отобранных проб патологического материала от трупов кур установлен диагноз - птичий грипп.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и ее продуктов со всей территории страны.