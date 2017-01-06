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В двух областях Украины обнаружен птичий грипп
06.01.2017 06:33

В двух областях Украины обнаружен птичий грипп

В Одесской и Черновицкой областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, в с. Мирное Килийского района Одесской области в СПК "Дружба" зафиксировали гибель 1099 голов птицы (куры и гуси) из 10251 голов (4831 кур и 5420 гусей) содержавшихся в хозяйстве.

При исследовании отобранных проб патологического биоматериала установлен диагноз - птичий грипп.

Кроме того, в с. Чорторыя Кицманского района Черновицкой области обнаружили высокопатогенный птичий грипп среди лебедей.

В ходе проведения мероприятий в зонах защиты и наблюдения в селе Чорторыя в домашнем хозяйстве обнаружена гибель кур. При исследовании отобранных проб патологического материала от трупов кур установлен диагноз - птичий грипп.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  ранее Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и ее продуктов со всей территории страны. 

Теги материала: птичий грипп, Черновцы, Одесса
Новости СМИ2
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