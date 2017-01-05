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Украина получит 11 тонн гуманитарки из Канады
05.01.2017 19:20

Украина получит 11 тонн гуманитарки из Канады

Конгресс украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями направили в Украину 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Стоит отметить, что груз гуманитарной помощи состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения, которые будут переданы в больницы и пожарные станции на востоке Украины, а также в Мариуполе.

"4 января 2017 Конгрессом украинцев Канады, совместно с канадской компанией Сaravan Logиstics, а также канадскими общественными организациями Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения.

"Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину", - сообщили в МИД.

Как отмечается, собранные в январе 2017 украинской общиной Канады оборудования позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Австрия готова дополнительно выделить 2 миллиона евро гуманитарной помощи жителям Донбасса. Такое заявление сделал действующий председатель ОБСЕ, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Теги материала: Украина, Канада, гуманитарная помощь, медицинские препараты
Новости СМИ2
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