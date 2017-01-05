Названы украинские города, в которых предлагают наибольшее количество работы

MIGnews.com.ua

Полтава ,Черкассы и Николаев вошли в десятку населенных пунктов Украины, где предлагают больше всего вакансий. Об этом сообщает УНН .

Кроме этого, в Топ десятка населенных пунктов Украины, где предлагают больше всего вакансий выглядит примерно так: Киев - (первое место), Днепр (второе место), Харьков (третье место). Одесса (четвертое) и Львов (четвертое). За ними следуют Запорожье, Николаев, Винница, Черкассы. И последнее десятое место занимает Полтава.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в селе Гоголево Шишацкого района Полтавской области ограбили музей Гоголя . Грабители забрали 6 книг 18-19 века; акварельный портрет и карикатуру (факсимиле). Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.