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Названы украинские города, в которых предлагают наибольшее количество работы
05.01.2017 19:18

Названы украинские города, в которых предлагают наибольшее количество работы

Полтава ,Черкассы и Николаев вошли в десятку населенных пунктов Украины, где предлагают больше всего вакансий. Об этом сообщает УНН.

Кроме этого, в Топ десятка населенных пунктов Украины, где предлагают больше всего вакансий выглядит примерно так: Киев - (первое место), Днепр (второе место),  Харьков (третье место). Одесса (четвертое) и Львов (четвертое). За ними следуют Запорожье, Николаев, Винница, Черкассы. И последнее десятое место занимает Полтава.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в селе Гоголево Шишацкого района Полтавской области ограбили музей Гоголя. Грабители забрали 6 книг 18-19 века; акварельный портрет и карикатуру (факсимиле). Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле.

Напомним, в Черкассах полиция оштрафовала Фреймут за ложное сообщение о преступлении.

Теги материала: робота, вакансии, Полтава, Черкассы, Киев, Львов, Запорожье
Новости СМИ2
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