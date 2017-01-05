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В Турции готовят арест 380 бизнесменов за причастность к попытке переворота
05.01.2017 18:40

В Турции готовят арест 380 бизнесменов за причастность к попытке переворота

В четверг, 5 января, прокуратура Турции выдала ордер на арест 380 предпринимателей, которые подозреваются в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Данную ифнормацию обнародовал euronews.

Помимо этого, в рамках дела против Гюлена прокуратура намерена провести обыски в офисах и домах предпринимателей.

Отмечается, что местные власти обвиняют клерика в организации государственного переворота в июле 2016 года. В ходе путча погибли около 250 человек. Сам же Гюлен все обвинения отвергает.

Стоит отметить, что в 2016 году борьба турецкого правительства с "Хизметом" обострилась. В марте 2016-го Эрдоган обвинил Гюлена в создании напряженности на юго-востоке страны (там живут курды, находящиеся в оппозиции к Анкаре).

Только в апреле 2016 года турецкая полиция задержала почти 90 человек, подозреваемых в связях с Гюленом. В мае 2016-го в Измире были задержаны еще 29 человек. В обоих случаях власти заявляли о "параллельном государстве", которое организовано "Хизметом".

К слову, Гюлена многие считают одним из наиболее влиятельных людей мира из-за созданной при его участии широкой сети университетов и школ (их больше тысячи в более чем 160 странах, а общее количество выпускников составляет несколько миллионов человек). В 2008 году Гюлен был назван самым влиятельным интеллектуалом мира по версии журналов Prospect и Foreign Policy; журнал Time включает его в список "100 самых влиятельных людей мира".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 5 января, на западе Турции в городе Измир прогремел мощный взрыв. Согласно данным телеканала, взрыв прогремел рядом со зданием суда. Сообщается также, что на месте взрыва горит автомобиль, туда направляются кареты скорой помощи.

В Турции в результате перестрелки, которая возникла в Измире между сотрудниками полиции и террористами возле здания суда, где прогремел взрыв, были убиты двое злоумышленников, которые оказали сопротивление полиции. Правоохранители разыскивают третьего.

Теги материала: Турция, прокуратура, обвинения, обыск
Новости СМИ2
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