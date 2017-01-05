Жители оккупированного Севастополя поддержали деньгами уличного музыканта, спевшего на украинском

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 января, в центре оккупированного Севастополя уличный музыкант исполнил известную композицию группы "Океан Эльзы" на украинском языке. Об этом сообщило Радио Свобода .

На видео можно заметить, что местные жители массово останавливались и оставляли деньги поющему мужчине.

Уличный музыкант исполнил хит группы "Океан Эльзы" - "Відпусти".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российским , если победит на выборах президента.