Жители оккупированного Севастополя поддержали деньгами уличного музыканта, спевшего на украинском

В четверг, 5 января, в центре оккупированного Севастополя уличный музыкант исполнил известную композицию группы "Океан Эльзы" на украинском языке. Об этом сообщило Радио Свобода.
На видео можно заметить, что местные жители массово останавливались и оставляли деньги поющему мужчине.
Уличный музыкант исполнил хит группы "Океан Эльзы" - "Відпусти".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что признает Крым российским, если победит на выборах президента.
Напомним, на территории аннексированного Российской Федерацией Крыма начались аварийные отключения электроэнергии. В Крыму на Новый год без электроэнергии остались 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой и еще в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.