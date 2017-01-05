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Семья похороненного на месте Александра Олеся: Мы не знали про могилу поэта
05.01.2017 16:41

Семья похороненного на месте Александра Олеся: Мы не знали про могилу поэта

Семья Владимира Михайлишина, которого 3 января похоронили в могиле украинского поэта Александра Олеся (Кандыбы) в Чехии, не была проинформирована о том, что могила на кладбище в Праге принадлежала украинскому поэту Александру Олесю и его жене Вере Кандыбе и не знала, что там находятся их останки, передает Радио Свобода.

"То было так, что дед себе купил могилу, он умер, и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба, мы не знали. Как только мы тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", - рассказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии.

При этом, заверил внук Михайлишина, о том, чьи именно останки были в могиле, его родители узнали только накануне и решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения.

"Поскольку мы только тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил", - пояснил Диан.

Как сообщал MIGnews.com.uа, останки известного украинского писателя Александра Олеся, котрого похоронили на Ольшанском кладбище в Праге (Чехия), принудительно эксгумировали, а в его могиле хотят похоронить другого человека.

Во вторник, 3 января, президент Украины Петр Порошенко обратился в Министерство иностранных дел со срочным поручением вмешаться в ситуацию с перезахоронением известного украинского писателя Александра Олеся в Чехии.

По поручению Порошенко сотрудники МИДа должные еще и связаться с родственниками писателя, которые на данный момент проживают на территории Канады. В данном случае дипломатам нужно согласовать возможность перезахоронения останков Олеся на одном из украинских кладбищ.

Канадские родственники украинского поэта и писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.

Теги материала: Украина, эксгумация, писатель, перезахоронение, Прага, Чехия, Швейцария
Новости СМИ2
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