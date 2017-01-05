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На Рождество во Львов пустили еще один Интерсити+
05.01.2017 16:10

На Рождество во Львов пустили еще один Интерсити+

Публичное акционерное общество Укрзализныця, в связи с повышение спроса на пассажирские перевозки в период рождественских праздников, запустило дополнительный поезд Интерсити+ № 745/746 по маршруту Дарница - Львов - Дарница. Об этом сообщил пресс-центр национального перевозчика на официальном сайте.

Дополнительный поезд будет отправляться из Киева и Львова 8 и 9 января 2017 года: скоростной поезд отойдет от станции Дарница в 12.00, со станции Киев-Пассажирский в 12.24 и прибудет в конечный пункт во Львове в 17.43. По ходу маршрута предусмотрена остановка в Коростене  (13:55-13:56).

В обратном направлении Интерсити отправится в 18.07 из Львова и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 23:59, на станцию Дарница в 00:23, при этом делая остановки в Коростене (22:20-22:21) и Святошине (23:48-23:49).

"Укрзализныця" отмечает, что по маршруту Киев - Львов - Киев также курсируют скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити № 743/744, №747/748 та № 705/706.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 27 декабря, глава "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил, что по одобренному решению тарифным комитетом Министерства инфраструктуры, в 2017 году цены на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки возрастут.

Теги материала: Укрзализныця, Киев, Львов, Поезд, Интерсити+
Новости СМИ2
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