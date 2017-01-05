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У Кличко пообещали повысить температуру отопления в жилых домах
05.01.2017 15:57

У Кличко пообещали повысить температуру отопления в жилых домах

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что из-за резкого похолодания теплоснабжающие предприятия Киева повысят температуру отопления в столичных домах с 6 января.

Данная информация размещена на сайте КГГА.

"С 6 января в Киеве ожидается резкое снижение температуры. Так, 7-8 января температура наружного воздуха ночью снизится до 17-19 градусов мороза. В связи с этим теплоснабжающие предприятия столицы должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах", - пояснил Пантелеев.

Замглавы КГГА также отметил, что жилищные организации должны постоянно контролировать состояние домов и оперативное исправление возможных технических неполадок, которые влияют на качество отопления. Температура в домах киевлян не должна быть ниже 18 градусов.

"Если коммунальщики не будут выполнять свои обязанности - будут проводиться служебные проверки с последующими выводами и кадровыми решениями", - добавил Пантелеев.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за пользование "благами цивилизации" с марта 2017 года украинцам снова придется платить больше.

Согласно постановлению НКРЭКУ №220 электроэнергия подорожает с 1,29 гривны до 1,68 гривны за киловатт (при использовании более 100 кВт*час). Кроме того, эксперты прогнозируют, что в конце отопительного сезона может подорожать газ, и, как следствие, горячая вода и отопление.

Теги материала: КГГА, тепло, дома, батареи, холод, зима
Новости СМИ2
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