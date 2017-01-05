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Детский YouTube-канал назвал аннексированный украинский Крым российским
05.01.2017 14:40

Детский YouTube-канал назвал аннексированный украинский Крым российским

Англоязычный образовательный YouTube-канал для детей Kids Learning Tube, администрация которого, вероятней всего, находится в США, опубликовал видео с анимированной поющей картой России, в которую включил аннексированный украинский Крым. Об этом передает агентство Украинские новости.

На видео 85 субъектов Российской Федерации поют о том, что они - одна велика страна. Всего в РФ 84 области, а с Крымом их - 85.

Кроме того, в песне город Севастополь не один раз называют городом федерального значения. В то же время о российской оккупации не сказано ни слова.

Видеоролик с анимированной картой набрал уже более 135 тыс. просмотров.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Ольга Фреймут снялась обнаженной в российском сериале. Фреймут исполнила роль инспектора, которая приехала на проверку отеля.

Теги материала: YouTube, Крым, Россия, Украина, скандал
Новости СМИ2
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