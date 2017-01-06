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Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году
06.01.2017 09:17

Эксклюзив  Ворожба на Рождество: топ-10 способов узнать свою судьбу в 2017 году

Ворожба всегда была популярна среди тех, кто хочет узнать свою судьбу. Наиболее благоприятным временем для этого занятия является канун Рождества – Сочельник. Считается, все предсказанное именно в эту ночь обязательно сбудется. По народным поверьям, якобы в эту ночь снимаются все запреты, и таинственные силы устремляются на землю – одни, чтобы помочь людям, а другие – навредить.

Существуют и определенные правила ворожбы. В частности, в комнате, где проводится обряд гадания, нужно соблюдать полную тишину, все электроприборы должны быть выключены. Также гадающие не должны скрещивать руки и ноги. 

Наиболее распространенными способами узнать свою судьбу в канун Рождества являются:

Ворожба на суженого

Это ворожение имеет огромное количество разновидностей. На суженого можно гадать на прутиках, гребне, воде, сидя у окна, в этом могут помочь подруги и мать. Наиболее распространенный и простой вариант девушке узнать своего жениха - это съесть очень пересоленную пищу, лечь спать, но перед этим произнести: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст".

Ворожба на воске

Этот вид гадания является одним из старейших и популярнейших. В глубокую миску или стакан наливали воду, помещали туда колечко, снятое с пальца гадающего. После этого над пламенем свечи в ложке растапливали воск, приговаривая: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого", а затем резко выливали его в центр кольца. Уже после того, как он застынет, смотрели и расшифровывали его форму.

Растопленный воск можно выливать и просто в тарелку. После того, как он застынет, его нужно вынуть и тогда уже истолковывать форму. При этом большое количество маленьких капелек означает богатство.

  • Веер - означает трудности на рабочем месте
  • Виноград - означает удачу и счастье в личной жизни
  • Гриб - символизирует здоровье и долгую жизнь
  • Дракон - предвещает рождение ребенка, сбывшиеся мечты, достижение цели
  • Колокол - всегда значит новость. Ровный со всех сторон колокол предвещает хорошее, кривой - плохое, а несколько колоколов означают тревогу
  • Лист от дерева - означает то, что вам завидуют, а за вашей спиной плетут интриги
  • Обезьянка - к предательству, фальшивым друзьям и лжи
  • Яблоко - чем ровнее будет, тем лучше знак. Если яблоко кривое, в будущем вас может поджидать искушение, от которого нужно отказаться
  • Яйцо - всегда символизировало новую жизнь, яйцо - это будущее, покрытое тайной. Может быть, это появление ребенка, а может быть, вы начнете жить заново?

Таким же способом можно гадать на олове или свинце. Металл тоже растапливается и выливается в воду, а затем расшифровывается его форма.

Ворожба с башмаком

Девушки берут любой башмак, бросают его на дорогу и смотрят, в какую сторону показывает его носок. По его направлению можно определить "на какую сторону выйдет барышня замуж".

Ворожба с зеркалами при свечах

Ворожение с зеркалами считается одним из самых страшных. В данном случае время ворожения приближается к 12 часам ночи, а в комнате, или в идеальном варианте - бане, девушка должна находиться одна. Для гадания нужно установить друг напротив друга два больших зеркала и подсветить их двумя свечами одинакового размера таким образом, чтобы образовался длинный коридор, освещенный огнями. Гадающая должна внимательно и неподвижно смотреть в образовавшийся коридор и, говорят, так она сможет увидеть своего суженного.

Ворожба на золотой цепочке

Ворожение проводится уже после того, как все лягут спать. Нужно сесть за стол, взять в правую руку золотую цепочку и потереть до того момента, пока не будет ощутимо тепло, после - резко бросить на поверхность. Цепочка образует определенные фигуры, которые можно расшифровать так:

  • Круг - скоро вы окажетесь в затруднительном положении, как в замкнутом кругу
  • Ровная полоса - это полоса везения и удачи
  • Запутанный узел - болезни, убытки
  • Треугольник - сулит большой успех в любых делах, а особенно в любовных
  • Бант - скорая свадьба
  • Змея - предупреждает об осторожности в общении с людьми, даже близкими, вас могут предать
  • Сердце - фигура такой формы свидетельствует, что вы любимы, любовь принесет вам счастье и душевное спокойствие.

Ворожба на бумаге

Нужно взять целый лист бумаги, лучше всего подойдет газета, и хорошенько его измять руками, но он не должен превратиться в бесформенную массу или же шар. Измятую бумагу кладут на дно перевернутой тарелки и зажигают спичкой. Уже сам пепел осторожно, не шевеля, подносят к стенке и поворачивают до тех пор, пока не обрисуется тень, по форме которой можно предсказывать будущее.

Ворожба по книге

Для этого гадания подойдет книга любого писателя. В голове нужно сформировать вопрос и назвать номер строки (сверху или снизу страницы), на которой находится ответ на него. После открыть книгу на любой странице и найти загаданную строку. Ответ включает в себя не только часть предложения, расположенную на загаданной строке, но и весь смысловой отрывок, в который она входит.

Ворожба на колечке

Золотое колечко с пальца гадающей вечером кладут в стакан с водой и ставят на мороз, или же в морозильник. Уже утром можно по нему судить, сколько детей будет у девушки. Если на замерзшей поверхности появились бугорки, значит будет больше сыновей, если же появились выемки – дочек.

Ворожба с петухом

Петух – символ пришедшего 2017 года, поэтому в рождественскую ночь можно погадать и с его помощью. Для ворожения нужен молодой петушок и три блюда - с зерном, водой, травой или соломой. Тарелки нужно расставить, пустить к ним птицу и посмотреть к какой из них он подойдет.

  • Если петух выберет зерно - жизнь у вас будет сытой в этом году и радостной
  • Если пойдет к воде - много слез сулит вам наступающий год
  • Если к зелени пойдет - очень денежным год окажется. Принесет он вам прибавку к зарплате или повышение в должности
  • Если вообще ни к одному блюду петушок не подойдет - не заладится год у вас, и смерть на каждом шагу подстерегать будет.

Ворожба с кошкой

Девушке узнать свою судьбу может помочь и ее любимая кошка. Для этого нужно закрыть глаза и загадать желание. После позвать к себе "хвостатую" и смотреть, с какой лапки она начнет идти. Если пойдет с правой – желание сбудется, а если с левой – не исполнится. 

И напоследок самое главное - помните, что бы у вас не выпало в гадании, хорошее – всегда сбудется, в плохое лучше не верить, а быть до конца убежденным в своем счастье.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Рождество в Украину придут сильные морозы, которые отступят сразу после праздника. 

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Теги материала: Рождество, гадание, вода, свеча, книга, воск
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